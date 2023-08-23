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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هشام يكن: الزمالك رجع لأولاده.. ونحتاج لمشرف عام على قطاع الكرة

هشام يكن
هشام يكن

أبدى هشام يكن نجم الزمالك السابق سعادته بوجود لجنة مُعينة لإدارة النادي بعد استقالة المجلس السابق. 

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قال هشام يكن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نادي الزمالك رجع وأولاده كفيلين بيه".

وأضاف: "على الزمالك ألا يستغنى عن اللاعبين الأساسيين مثل أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح".

واختتم: "نحتاج لمشرف عام على قطاع كرة القدم يكون قادرا على الحفاظ على القوام الأساسي".

في سياق متصل كان أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تقدموا باستقالتهم بشكل رسمي من مناصبهم وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخثية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

 وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أصدر بيانًا أعلن من خلاله استقالته من منصبه موقع “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.

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