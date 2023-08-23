نصر أبو الحسن: هدفنا إستعادة مكانة الإسماعيلي

أكد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي أن جميع الأندية أرسلت تهنئة لمجلس إدارة الاسماعيلي في الفترة الماضية.



وقال نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لديه تصور واضح ومحدد لحل أزمات قلعة الدراويش في الفترة وتوفير موارد مالية متعددة في الفترة المقبلة".



وتابع:"نسعي لاستعادة مكانة نادي الإسماعيلي في الفترة المقبلة وتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاصة في بطولة الدوري الممتاز ".