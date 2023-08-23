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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نصر أبو الحسن: هدفنا إستعادة مكانة الإسماعيلي

نصر أبو الحسن رئيس
نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي

أكد نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي أن جميع الأندية أرسلت تهنئة لمجلس إدارة الاسماعيلي في الفترة الماضية.

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وقال نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لديه تصور واضح ومحدد لحل أزمات قلعة الدراويش في الفترة وتوفير موارد مالية متعددة في الفترة المقبلة".


وتابع:"نسعي لاستعادة مكانة نادي الإسماعيلي في الفترة المقبلة وتصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خاصة في بطولة الدوري الممتاز ".