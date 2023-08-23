النائب سليمان وهدان يعلن ترشحه على منصب رئيس نادي الزمالك

أعلن النائب الوفدي سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المستقيل، اعتزامه خوض انتخابات النادي المقبلة على منصب رئيس النادي.

وأكد وهدان أن رغبته في الترشح على مقعد منصب رئيس نادي الزمالك، تأتي في إطار حرصه على تقديم المزيد من الخدمات لمساعدة النادي على النهوض من كبوته الأخيرة.

وأشار وهدان إلى أنه يعكف في الوقت الحالي على التواصل مع عدد من الشخصيات القوية المنتمية لنادي الزمالك، والتي تمتلك شعبية بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي، من أجل تجهيز قائمة مناسبة لخوض الانتخابات المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن سليمان وهدان عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد قائمة تليق بقيادة نادي الزمالك خلال السنوات الأربع المقبلة.