تجديد الثقة وتكليف 18 أمينا للكليات بجامعة كفرالشيخ

أصدر رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، القرار رقم 1241 لسنة 2023م، والذي يتضمن تكليفات جديدة وتجديد الثقة في أمناء الكليات بالجامعة للعام الجامعي الجديد.

تضمن القرار، تكليف محمد رفعت محمود خليل، أمينا لكلية الطب البيطري، ومحمد عبد السلام السبعاوي، أمينا لكلية الطب البشري، وإسماعيل محمد مصطفى عبد ربه، أمينا لكلية التربية النوعية، وعصام حامد عبد الفتاح الموافي، أمينا لكلية التجارة، وفوزي محمد محمد عبده، أمينا لكلية التربية الرياضية، وأحمد خميس بدير شعيب، أمينًا لكلية الحقوق.

وشمل القرار تكليف شعبان محمد مصطفى الخطيب، أمينا لكلية الآداب، ومحمد فتحي رزق نجم، أمينا لكلية العلاج الطبيعي، ومحمد فاروق عنتر أبوالعمايم، أميناً لكلية الصيدلة، وأنس نبيه إبراهيم شرف الدين، أمينا لكلية التمريض، ومها على أحمد الباسوسي، أمينا لكلية طب الفم والأسنان.