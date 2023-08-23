راتب ماريجا يعرقل فكرة إنضمامه لـ الأهلي

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من بعض الوسطاء خلال الساعات الماضية للتعاقد مع المحترف المالي موسى ماريجا مهاجم فريق الهلال السعودي السابق في صفقة انتقال حر.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" السويسري مارسيل كولر تحفظ على فكرة انتقال موسى ماريجا إلى النادي الأهلي بسبب عامل السن".

وأضاف: "إدارة الأهلي رفضت موسى ماريجا بسبب قيمة عقده حيث يطلب الحصول على 4 ملايين دولار وهو ما لا يتناسب مع الفريق الأحمر".

الأهلي يدعو عبد الحفيظ وأبو عبلة لإحتفالية الموسم الذهبي

على جانب آخر وجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق السابق، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين رحلوا بنهاية الموسم الماضي، لحضور حفل تكريم فرق الأهلي المختلفة التي توجت بالعديد من البطولات خلال الموسم الماضي.

ويقيم الأهلي حفلًا لتكريم الفرق الرياضية التي توجت بالبطولات خلال الموسم الماضي غدًا الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة.