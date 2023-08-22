يقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الأناناس بالليمون

عصير الأناناس بالليمون من العصائر الصحية التي عليك صنعها في تلك الفترة؛ للوقاية من الأمراض والفيروسات، فهو يعمل على تقوية المناعة وغني بفيتامين سي.

عصير الأناناس بالليمون

طريقة عمل عصير الأناناس بالليمون

المقادير

- أناناس : 1 حبة (مقشر ومقطع)

- الماء : 2 كوب

- عصير الليمون : 1 حبة

- سكر : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : 2 ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ضعي عصير الليمون، والأناناس، في الخلاط الكهربائي.

اغلي الماء في قدر على النار، ثم أضيفي إليه مزيج الأناناس وعصير الليمون.

أضيفي العسل، والسكر، واغلي المكونات لدقائق إضافية، ثم اتركي المزيج يبرد ثم ضعيه في الثلاجة.

قدمي العصير مع مكعبات الثلج.