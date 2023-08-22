شاب يلفظ أنفاسه طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة بمدينة المنيا

في واقعة جريمة قتل مروعة هزت مشاعر ووجدان القاصي والداني بمدينة المنيا ، لفظ شاب أنفاسه الأخير إثر طعنه بسلاح أبيض اليوم الثلاثاء ، بينما أصيب شقيقه في مشاجرة استخدمت فيها الاسلحة البيضاء مع عدد من الشباب بمدينة المنيا .

وذلك لخلافات بينهم وتم نقل الجثة والمصاب للشقيقين ، إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم القبض على المتهمين لكشف ملابسات الواقعة، وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بمقتل شاب وإصابة شقيقه على يد مجموعة من الأشخاص بمدينة المنيا ، إثر نشوب مشاجرة بينهم، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى موقع الحادث، وتبين مقتل محمود محمد علي ، وإصابة شقيقه أحمد ، وتم نقلهما إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب نشوب المشاجرة هي وجود خلافات بينهم، وتمكن رجالات الشرطة من القاء القبض على المتهمين وجاري التحقيق معهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة .