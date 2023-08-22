نون تطلق عروض موسم العودة إلى المدارس

أطلقت نون، المنصة الرقمية المتخصصة للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط عروض موسم العودة إلى المدارس، والتي بدأت في 21 أغسطس وستمتد حتى 4 سبتمبر، يمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض مذهلة من خلال تخفيضات تصل إلى 70% على مجموعة واسعة من المنتجات من مختلف الفئات.

ستقوم عروض العودة إلى المدارس بتمكين العملاء من حيث زيادة المدخرات الضرورية لهذا الموسم بشكل سهل، إلى جانب عروض البرق على فئات الأزياء والجمال، واللوازم المدرسية، والإلكترونيات، والمزيد، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 10٪ على المشتريات تصل قيمتها إلى 100 ج.م.

أهم عروض نون للعودة المدارس:

خصومات تصل إلى 70% على فئة الأزياء، بما في ذلك الأحذية والقمصان والجوارب والملابس الرياضية.

خصومات تصل إلى 40% على حقائب الظهر.

خصومات تصل إلى 70% على الأدوات المكتبية.

خصومات تصل إلى 35% على أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

خصومات تصل إلى 65% على الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء وإكسسوارات التكنولوجيا.

كوبونات خصم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وإكسسوارات التكنولوجيا تصل قيمتها إلى 1500 ج.م، وكذلك كوبونات خصم على التلفزيونات تصل قيمتها إلى 300 ج.م.

تتوفر ماكينات صنع الساندوتشات والعصارات والخلاطات والمحامص والمقالي الهوائية بخصومات تصل إلى 65%، إلى جانب كوبونات تصل قيمتها إلى 900 ج.م.

خصومات تصل إلى 55% على منتجات المكاتب والكراسي والإضاءة وخزائن الكتب.

خصومات تصل إلى 70% على أكياس الحفاضات والألعاب التعليمية والحفاضات وأغذية الأطفال.

خصومات تصل إلى 65%، فضلاً عن عروض اشتر 2 واحصل على 1 مجاناً وكوبونات خصم على منتجات الجمال.