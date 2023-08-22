مياه الشرب بسوهاج توجه قافلة مائية بقرية عنيبس بمركز جهينة

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية عنيبس بمركز جهينة بسوهاج.

حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجاناً للأهالي صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد والكنائس بالقرية وندوات لقادة الراى بالقرية ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق ابواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لاطفال الحضانات واستطلاعات راي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.