برشلونة يخطط لضم لو سيلسو من توتنهام (فيديو)

يخطط نادي برشلونة الإسباني لعقد صفقة جديدة لتدعيم خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” الإسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأضافت أن تشافي هيرناندير المدير الفني للبلوجرانا يريد ضم اللاعب لفريقه، إلا أن إتمام الصفقة يتوقف على بعض الأمور المالية للنادي.

ويتعين على النادي بيع أحد اللاعبين قبل التفكير في إتمام هذه الصفقة بشكل رسمي.

أيندهوفن يستعير لاعب برشلونة



وكان نادي برشلونة الإسباني قد أعلن رحيل لاعبه سيرجينو ديست إلى نادي آيندهوفن الهولندي معارًا لمدة عام مع وجود بند يفيد بأحقية الشراء من قبل النادي الهولندي.

وأصدر النادي الكتالوني بيان رسمي اليوم الإثنين قال فيه : "توصل النادي إلى اتفاق مع نادي آيندهوفن، بشأن انتقال سيرجينو ديست إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2024، مع وجود بند أحقية الشراء".

وواصل البيان “ يحتفظ برشلونة بنسبة مئوية من البيع المستقبلي لسيرجينو ديست”.