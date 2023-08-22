الأهلي يدعو عبد الحفيظ وأبو عبلة لإحتفالية الموسم الذهبي

وجهت إدارة النادي الأهلي الدعوة إلى الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق السابق، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم الذين رحلوا بنهاية الموسم الماضي، لحضور حفل تكريم فرق الأهلي المختلفة التي توجت بالعديد من البطولات خلال الموسم الماضي.

إقرأ أيضًا ..

ويقيم الأهلي حفلًا لتكريم الفرق الرياضية التي توجت بالبطولات خلال الموسم الماضي غدًا الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة.

وجاء قرار إقامة حفل التكريم تقديرًا لما حققته تلك الفرق الرياضية من إنجازات أسهمت في رفعة شأن النادي، وليكون ذلك الأمر دافعًا قويًّا نحو مواصلة الإنجازات في الموسم المقبل.