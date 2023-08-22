الداخلية تضبط 240 طربة حشيش بالغربية.. مخدرات بـ 1.6 مليون جنيه

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهاعلى عملائهما متخذان من دائرة (مركز شرطة بسيون) بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

