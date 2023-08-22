الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تضبط 240 طربة حشيش بالغربية.. مخدرات بـ 1.6 مليون جنيه

المتهمان
المتهمان

كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الغربية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهاعلى عملائهما متخذان من دائرة (مركز شرطة بسيون) بمحافظة الغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.  

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الداخلية تضبط عنصر إجرامي بحوزته حشيش بـ 1.6 مليون جنيه

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ضبط كيلو حشيش وسلاح ابيض بحوزة شخص بالقطامية

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد 240 طربة لمخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.


 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,680,000) مليون وستمائة وثمانون ألف جنيه تقريباً، تحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ويأتي ذلك  إدراكاً من  وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
 

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