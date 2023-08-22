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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يكشف لأول مرة معلومات حساسة عن راتبه.. فيديو

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على خبر مصلحة الضرائب بضرورة إخطار المصلحة بتأجير المحال والشقق خلال 30 يوما، معقبًا: “عندنا حاجة اسمها الضريبة العقارية، وضريبة الثروة العقارية”.

وقال، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، إن قانون الثروة العقارية متواجد منذ عقود، ولكن لم يتم العمل به، موضحًا أن ضريبة الثروة العقارية تكون على كل شخص يأجر شقته أو منزله، وبموجب القانون سيدفع ضريبة على التأجير.

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حق الدولة

وتابع: "أنا هنا شغال في قناة صدى البلد، وعقدي يوجد به نسخة في مصلحة الضرائب، ويتم خصم الضرائب من المرتب، وهذا الأمر يتكرر كل سنة، طول ما أنا شغال هدفع ضرائب، هذا حق الدولة.

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