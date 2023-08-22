إصدار 44 عقدا مؤمنا لمواطني مدينة نويبع بجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، 11 عقدا مؤمنا لأهالي مدينة نويبع ضمن منظوم اصدارات الوثائق المؤمنة، وذلك خلال عرض اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وأشاد المحافظ بإصدار العقود المؤمنة وفقا لتوجهات الدولة بالتحول الرقمي، واصدار الوثائق المؤمنة للحفاظ علي الوثيقة وضمان عدم تغيير أي بيانات بها، وطبقًا للمعايير الدولية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة .

ووجه المحافظ بضرورة إصدار جميع العقود والتراخيص بجميع مدن المحافظة طبقا لمنظومة الوثائق المؤمنة .

وأشار رئيس مدينة نويبع انه تم اصدار 33 عقدا مؤمن بالإضافة لعدد 11 عقد تم اعتمادها اليوم ليصبح إجمالي التعاقدات المؤمنة التي تم إصدارها لمدينة نويبع حتى الآن 44 عقدا مؤمنا.