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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد شريف يكشف كواليس إنضمامه للخليج السعودي

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج السعودي

كشف محمد شريف نجم فريق الخليج كواليس إنضمامه لفريقه الجديد، وكيفية إتمام المفاوضت بنجاح خلال فترة الإنتقالات الجارية.

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الخليج يجهز محمد شريف لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

وقال محمد شريف في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية: “ الخليج نادٍ كبير وحاول ضمي في الموسم الماضي لكن لم يحدث نصيب قبل أن يتم الأمر بنجاح في الموسم الحالي ”.

وأضاف: “ نتمنى أن نقدم موسماً جيداً وأن أكون عند حسن ظن الجميع، لم أشعر بالغربة منذ اليوم الأول لي في النادي ”.

وعن عودته لمنتخب مصر قال شريف: “ لم أنضم منذ فترة لصفوف منتخب مصر، أتمنى العودة من جديد وأن أقدم الأفضل لمنتخب بلادي ”.