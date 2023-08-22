محمد شريف يكشف كواليس إنضمامه للخليج السعودي

كشف محمد شريف نجم فريق الخليج كواليس إنضمامه لفريقه الجديد، وكيفية إتمام المفاوضت بنجاح خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وقال محمد شريف في تصريحات لصحيفة “اليوم” السعودية: “ الخليج نادٍ كبير وحاول ضمي في الموسم الماضي لكن لم يحدث نصيب قبل أن يتم الأمر بنجاح في الموسم الحالي ”.

وأضاف: “ نتمنى أن نقدم موسماً جيداً وأن أكون عند حسن ظن الجميع، لم أشعر بالغربة منذ اليوم الأول لي في النادي ”.

وعن عودته لمنتخب مصر قال شريف: “ لم أنضم منذ فترة لصفوف منتخب مصر، أتمنى العودة من جديد وأن أقدم الأفضل لمنتخب بلادي ”.