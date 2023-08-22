أحمد أنور وآيتن عامر في أغنية جديدة من ألحانه

"إكشف" أغنية جديدة من ألحان أحمد أنور، وكلمات الشاعر إبراهيم محمد، وتوزيع عمرو الخضري، ومن المقرر طرحها قريباً خلال الأيام المقبلة في موسم صيف 2023.

وصرح الملحن أحمد أنور قائلاً : آيتن عامر فنانة شاملة من العيار التقيل لأن ببساطة ممثلة شاطرة جداً وعندها شخصية في صوتها لما بتغني، والأغنية هتكون مفاجاه لجمهور آيتن وأتمنى تعجب كل الناس.

يذكر أن الملحن أحمد أنور يستعد حالياً في تحضير العديد من الأعمال الفنية المميزة مع أهم الأسماء في الوطن العربي في مجال الغناء والفن.