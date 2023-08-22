غدا.. جامعة أسيوط تشهد انطلاق شعلة "أسبوع شباب الجامعات"
تشهد جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى، غداً الأربعاء 23 من أغسطس، انطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر، والذي تنظمه جامعة حلوان في سبتمبر المقبل، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان: "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، ويهدف انتقال شعلة الأسبوع إلى الترويج للأسبوع، وزيادة الوعي به، والتحفيز على المشاركة فيه، وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.
ومن المقرر، أن تنتقل «الشعلة» في ثلاثة مسارات بالجامعات المصرية؛ تبدأ من جامعة أسيوط انتقالًا لجامعة المنيا، مرورا بعدد من الجامعات؛ حتى تصل إلى جامعة حلوان.
يشارك في فعالية مهرجان الشعلة بجامعة أسيوط؛ الدكتور أحمد عبدالمولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، ووفد من جامعة حلوان، وتنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بإشراف الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطرى و منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنطلق شعلة الأسبوع من أمام المبنى الإداري بجامعة أسيوط.
يذكر أن جامعة حلوان تستضيف فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشر فى الفترة من 8 وحتى14 سبتمبر المقبل، ويشهد مشاركة مختلف الجامعات، والمعاهد المصرية العليا.
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