الديهي: انخفاض معدل البطالة لـ7% له مردود عظيم (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 10.7% في الربع الثاني من عام 2023، بعيدًا عن الصادرات الغير بترولية، مشيرًا إلى أن الميزان التجاري لمن لا يعرف هو الفرق ما بين الصادرات والواردات.

ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر كانت تستورد بضائع بما يقارب الـ100 مليار دولار، وتقوم بالتصدير بما يقارب الـ50 مليار دولار، وهذا يعني أن نسبة العجز في الميزان التجاري تقارب الـ50%.

31 مليون حجم العمالة

ولفت إلى أن معدل البطالة تراجع لـ7% خلال الربع الثاني من هذا العام، مشيرًا إلى أن حجم قوة العمل بلغ نحو 31 مليون مقابل 30.5 مليون فرد، وهذا يعني أن الدولة المصرية استطاعت توفير الكثير من فرص العمل خلال الفترة الاخيرة.

ولفت إلى أن عدد الذكور الذي يعملون 25 مليون نسمة، بينما الإناث 5 ملايين، مشيرًا إلى أن حجم البطالة وصل لـ7% ، وهذا الامر لو تعلمون عظيم ، معقبًا: "هذا الرقم يجب أن نتوقف عنده ، الحمد لله".