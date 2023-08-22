أتلف كل محتوياتها.. إخماد حريق نشب بورشة خشب وسط مدينة الأقصر

نشب حريق، بورشة خشبية، بوسط مدينة الأقصر، مما تسبب فى إتلاف كافة محتوياتها دون وجود خسائر بشرية، وتم إخماد الحريق واتخاذ اللازم.

وتعود التفاصيل إلى تلقي الحماية المدنية بلاغً من الأهالي يفيد باندلاع النيران داخل ورشة خشبية وسط مدينة الأقصر، مما تسبب فى إتلاف كافة محتويات الوشة، وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي قبل امتداده للأماكن المحيطة، وتم على الفور تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ويشار إلى أن مدينة الأقصر، شهدت أمس الأول، نشوب حريق بسقف الأخشاب المغلقة بشارع كيلوباترا، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث كانت تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات مجلس الأقصر إخطارا من الأهالي يفيد باندلاع النيران بسقف أخشاب مغلقة وسط مدينة الأقصر، تحديدا بشارع كيلوباترا وتم على الفور الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع الحريق، للسيطرة عليه قبل امتداده للأماكن المجاورة.



وتمكن رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالى من إخماد الحريق، قبل تسببه فى أى خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.