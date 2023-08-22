7 علامات مبكرة تشير إلى إصابتك بمرض السكري من النوع الثاني

يؤدي مرض السكري من النوع 2 إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الشخص بشكل كبير، ووتشمل العلامات المبكرة زيادة العطش، وكثرة التبول، والتعب.

مرض السكري من النوع 2 هو حالة شائعة، وأكثر من ثلث سكان العالم مصابون بمرض السكري، 90-95٪ منهم مصابون بداء السكري من النوع الثاني.

يمكن أن تكون بداية مرض السكري من النوع 2 تدريجية، ويمكن أن تكون الأعراض خفيفة خلال المراحل المبكرة ونتيجة لذلك، قد لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بهذه الحالة.

علامات المبكرة لمرض السكري

1- كثرة التبول

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق تصفيته من الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حاجة الشخص إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل.

2- زيادة العطش

التبول المتكرر الضروري لإزالة السكر الزائد من الدم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الجسم للمياه الإضافية، ومع مرور الوقت، يمكن أن يسبب ذلك الجفاف ويجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

3- الجوع المتكرر

في كثير من الأحيان، لا يحصل مرضى السكري على ما يكفي من الطاقة من طعامهم، ويقوم الجهاز الهضمي بتقسيم الطعام إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، والذي يستخدمه الجسم كوقود، عند الأشخاص المصابين بداء السكري، لا ينتقل ما يكفي من هذا الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

ونتيجة لذلك، غالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني بالجوع المستمر، بغض النظر عن مدى حداثة تناولهم الطعام.

4- التعب

يمكن أن يؤثر مرض السكري من النوع 2 على مستويات طاقة الشخص ويجعله يشعر بالإرهاق، ويحدث التعب الناتج عن مرض السكري بسبب عدم انتقال كمية كافية من السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

5- الرؤية الضبابية

يمكن أن تؤدي زيادة نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مما قد يؤدي إلى ضبابية الرؤية، ويمكن أن يحدث هذا في إحدى العينين أو كلتيهما.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تورم عدسة العين، ويمكن أن يسبب هذا عدم وضوح الرؤية ولكنه سيتحسن عندما تنخفض مستويات السكر في الدم.

6- بطء شفاء الجروح

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى تلف أعصاب الجسم والأوعية الدموية، مما قد يضعف الدورة الدموية. ونتيجة لذلك، حتى الجروح والجروح الصغيرة قد تستغرق أسابيع أو أشهر للشفاء، كما أن بطء التئام الجروح يزيد من خطر العدوى.

7- وخز أو تنميل أو ألم في اليدين أو القدمين

يمكن أن يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على الدورة الدموية ويلحق الضرر بالأعصاب، وفي الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم أو الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين.