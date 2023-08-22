عاجل
الديهي: انخفاض معدل البطالة لـ7% له مردود عظيم (فيديو)
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري ابطال آسيا ..النصر يتعادل ايجابيا مع شباب أهلي دبي في الشوط الأول

النصر السعودي وأهلي
النصر السعودي وأهلي دبي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مواجهة النصر وشباب أهلى دبي في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على مارسول بارك ضمن منافسات الدور الاستقصائي من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا.

إقرأ أيضًا..

txt

رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام أهلي دبي

txt

أوتافيو في السعودية تمهيدًا للتوقيع لنادي النصر

وتقدم النصر السعودي بالهدف الأول عن طريق اندرسون تاليسكا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الاول من المباراة، ثم تعادل شباب أهلي دبي عن طريق يحيي الغساني في الدقيقة 18 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل النصر أمام 


حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد آل فتيل – عبد الإله العمري – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – عبد المجيد الصليهم.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

مواد متعلقة

مسلسل أزمات تاليسكا عرض مستمر يكتب اقتراب نهاية قصته مع النصر

أوتافيو يطير إلى الرياض للإنضمام لصفوف النصر

"الملحق الآسيوي" فرصة لويس كاسترو الأخيرة مع النصر السعودي

تشكيل النصر المتوقع أمام شباب أهلي دبي اليوم في دوري أبطال آسيا

النصر السعودي يختتم تدريباته استعدادًا لمباراة شباب الأهلى

لاعب شباب الأهلي: الدوري السعودي الأقوي عربيًا وفرصة النصر رائعة للظهور الجيد

مدافع النصر: نعلم غضب الجماهير وسنصحح الأخطاء