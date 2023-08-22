دوري ابطال آسيا ..النصر يتعادل ايجابيا مع شباب أهلي دبي في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول من مواجهة النصر وشباب أهلى دبي في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا على مارسول بارك ضمن منافسات الدور الاستقصائي من عمر مسابقة دوري أبطال آسيا.

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وتقدم النصر السعودي بالهدف الأول عن طريق اندرسون تاليسكا في الدقيقة 11 من عمر الشوط الاول من المباراة، ثم تعادل شباب أهلي دبي عن طريق يحيي الغساني في الدقيقة 18 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

تشكيل النصر أمام



حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد آل فتيل – عبد الإله العمري – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – عبد المجيد الصليهم.

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني