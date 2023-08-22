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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال موحدة لحين إجراء الانتخابات الليبية

ليندا توماس جرينفيلد
ليندا توماس جرينفيلد

أكدت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، دعم الولايات المتحدة لتشكيل حكومة تصريف أعمال لقيادة البلاد حتى إجراء الاستحقاقات الانتخابية، داعية الأطراف الخارجية لاحترام رغبة الشعب الليبي لرسم مساره المستقبلي.

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وذكرت مندوبة الولايات المتحدة -خلال جلسة مشاورات عقدها المجلس اليوم الثلاثاء لبحث تطورات الأزمة السياسية الليبية- أن واشنطن ستواصل إلقاء الضوء على انتشار مجموعة فاجنر الروسية في ليبيا، محذرة من طموحات «فاجنر» في الحصول على موطئ قدم في ليبيا، وتداعيات ذلك الأمنية على أمن البلاد.

بدوره، أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن دميتري بوليانسكي دعم موسكو لدفع المسار السياسي السلمي في ليبيا حتى لا تتحول إلى موطن للحروب بالوكالة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لعقد الانتخابات في موعدها.

وطالب المندوب الروسي في كلمته بإنهاء الخلافات حول الأصول المجمدة للنفط والتي من شأنها إحداث تنمية . وشدد على أن إنهاء الانسداد السياسي يستدعي تضافر الجهود، مثمنا أعمال لجنة 5+5 الرامية إلى إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا.

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