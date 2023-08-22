مثير وجرئ أنابيلا هلال تتصدر اهتمام رواد السوشيال ميديا

شاركت الإعلامية أنابيلا هلال متابعيها ببعض صورها لأحدث إطلالاتها الانوثية التي تبرز منحنيات قوامها بشكل لافت وجذاب وذلك عبر حسابها الشخصي الإنستجرام لتصبح محط أهتمام وإعجاب متابعيها.

واتبعت أنابيلا هلال ذوق عارضات الأزياء لتطبق خطوط الموضة بحذافيرها في استعراض منحينات قوامها الأنوثي المثير، حيث ارتدت فستان مجسم قصير ينتمي لقصة الv مع الكب المثير بالأكمام الطويلة، صمم الفستان من قماش ناعم بلون البيبي بلون الفاتح، فيما انتعلت حذاء بكعب عال، بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

انابيلا هلال

أنابيلا هلال (4 يونيو 1986 -) مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005. شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا

أنابيلا هلال

مشوارها المهني

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلّت وصيفة أولى. ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة أل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة. وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم إنتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية حيث قدمت العديد من البرامج و منها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب. وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص. ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 و إيلي ولد سنة 2017 .