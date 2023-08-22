إل جي تطلق حملة "الحياة جيدة عندما تحصل على المزيد من الحب"

أطلقت إل جي إلكترونيكس (إل جي) حملةً جديدة من مقاطع الفيديو القصيرة - بعنوان "الحياة جيدة عندما تحصل على المزيد من الحب" - تندمج عائلة إل جي بشكل أكبر في الحياة اليومية لعملائها، وتعرض لحظات الحب اليومية التي لا يلاحظها أحد في المنزل.

وكما تهتم العائلات ببعضها البعض وتعتمد على بعضها البعض، كذلك تهتم إل جي بعملائها، وتهدف إلى دعم وتسهيل الرابطة القوية باستمرار بين الأجداد والآباء والأطفال وأفراد الأسرة الممتدة. لأن الحياة جيدة عندما تحصل على المزيد من الحب.

وقال إيل هوان لي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة إل جي إلكترونيكس: "إل جي علامة تجارية تتجاوز الأجيال والمناطق، ونقوم بإنشاء منتجاتنا المبتكرة ليس من أجل الراحة فقط، أولموقعنا الرائد في مجال التكنولوجيا، ولكن لتسليط الضوء على "الحياة الجيدة"، ومساعدة العملاء على رعاية ومشاركة ودعم بعضهم البعض في المنزل". وكجزء من استراتيجية علامتنا التجارية الجديدة، ستساعد هذه الحملة الجديدة "الحياة جيدة عندما تحصل على المزيد من الحب" إل جي في أن يتردد صداها بشكل أعمق مع العملاء في جميع أنحاء المنطقة حيث يرون كيف يمكن لمنتجاتنا أن تشكل حتى أصغر التفاعلات شيئاً محبباً".

بدأت سلسلة الويب، التي تتضمن 10 أفلام قصيرة بأسلوب المسرحية الهزلية الحديثة في يوليو الماضي عبر فيديو تشويقي. في حين أن كل حلقة تتضمن أحد منتجات إل جي - من الترفيه إلى الانتعاش والراحة والنظافة - ينصب التركيز على الأسرة، وكيف يمكن للمواقف اليومية أن تولد فرصة لفتة حب في المنزل.

وبالانتقال مباشرة إلى هذه النقطة، سيبدأ كل مقطع فيديو مدته 15-20 ثانية عند نقطة التوتر اليومي، ويقدم حلاً.

نرى مهاجم ثلاجة منتصف الليل يتم القبض عليه. اكتشف لماذا الأقارب هم أفضل شركاء في الجريمة، وتعلم أن الحب الحقيقي أحياناً يعني تزييف ابتسامة. كل مقطع فيديو هو مثال على حالة يومية، أو موقف مزعج محتمل يمكن تجنبه بقليل من حب الحياة.

وستسلط الحملة الضوء على مجموعة واسعة من منتجات إل جي التي تتكامل بسلاسة مع الحياة الأسرية، كما تمنح العملاء فرصةً لاستكشاف المنزل المركزي لسلسلة الويب، مما يعزز التفاعل والمشاركة مع سعيها لإضافة حيوية أكبر للعلامة التجارية. يمكن للعملاء أيضا اختيار نهاياتهم الخاصة، مع استنتاجات بديلة تم تصويرها لكل حلقة قصيرة، والتي هي إشارة إلى تجاربنا المشتركة.

ترتبط حملة سلسلة الويب "الحياة جيدة عندما تحصل على المزيد من الحب" بسهولة مع اتجاه العلامة التجارية الجديد والهوية المرئية الجديدة التي كشفت عنها إل جي مؤخراً، والتي تقدم مظهراً أكثر ديناميكيةً وشباباً، مع الحفاظ أيضاً على القيم الأساسية للعلامة التجارية وتأكيدها، والمتمثلة في "تجربة عملاء لا مثيل لها" و "الابتكار المتمحور حول الإنسان" و "الدفء لتقوية الابتسامة". إن الشركة في طريقها إلى مكانة مميزة، وتسلط مقاطع الفيديو القصيرة هذه الضوء على إل جي كممكن لإيماءات الحب الصغيرة، مما يخلق احتفالاً بالعائلة يترجم في جميع أنحاء المنطقة.