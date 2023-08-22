جودو الزهور تحت 12 سنة في معسكر مشترك في صربيا مع نادي ريد ستار

في أولى خطوات التعاون..

خاض فريق الجودو -12 سنة بنادي الزهور معسكر مشترك في صربيا مع نادي ريد ستار بحضور محمد مطيع سكرتير عام النادي.

يأتي هذا المعسكر تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الناديين بالتنسيق مع السفارة المصرية في صربيا.

وقام الجهاز الفني للنادي باختيار اللاعبين الذين حققو ميداليات في بطوبة الجمهورية بهدف اعدادهم للموسم القادم بشكل أفضل وثقل مهاراتهم وخبراتهم الفنية عن طريق الاحتكاك الدولي.

وتضم بعثة نادي الزهور 10 لاعبين وهم: عمر ياسين، حسين الدماطي، آدم علي، أياد ياسين، مروان مسلم، أحمد نعمة الله، مالك سليمان، آسر العشري، زياد سالوما، حمزة إبراهيم، بقيادة المدير الفني محمد الزهوي والمدرب محمد عياد.

وأوضح محمد مطيع سكرتير عام النادي أن هذا المعسكر يعد أولى خطوات التعاون بين نادي الزهور ونادي رد ستار الصربي في مجال الرياضة وتبادل الخبرات.

وأكد مطيع أن المعسكر حقق هدفه في رفع المستوى الفني للاعبين عن طريق الاحتكاك القوى مع أحد المدارس الأوروبية في الجودو.

وكان محمد مطيع سكرتير عام نادي الزهور قد اجتمع الأسبوع الماضي مع القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة مصر في صربيا ورئيس نادي ريد ستار الصربي لبحث سبل التعاون.

جاء هذا اللقاء بدعوة من السفارة المصرية في صربيا ونادي ريد ستار والتي استجاب لها مجلس إدارة نادي الزهور برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش وبناء على تلك الدعوة سافر محمد مطيع على نفقته الشخصية.