نشب حريق بمصنع أثاث مكتبي مكون من طابق واحد وذلك بمنطقة الألف مصنع بالقطامية، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

اندلاع حريق بمصنع أثاث مكتبي بالقطامية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بمصنع أثاث مكتبي مكون من طابق واحد بمنطقة الألف مصنع بالقطامية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

في واقعة اخري ، نجحت قوات الحماية المدنية اليوم الثلاثاء، فى السيطرة على حريق كابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق بكابينة كهرباء بمنطقة الهرم في الجيزة.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما اندلع حريق في محل بويات ببولاق الدكرور، وجرت السيطرة على النيران بإشراف اللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، والمقدم ياسر يسري، وكيل الإدارة، بعدما التهمت النيران كمية كبيرة من علب البويات بالمحل، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تلقى من قوة الإدارة العامة للحماية المدنية، إخطارًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل للحدايد والبويات، بشارع ناهيا.

على الفور، انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وتبين نشوب الحريق داخل المحل واحتراق عدد كبير من علب الدهانات، وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائي