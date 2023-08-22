اتصالات من &e تتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتقديم حلول رقمية للمؤسسات والكيانات الصناعية

وقعت شركة اتصالات من &e في مصر بروتوكول تعاون مع مركز تحديث الصناعة IMC، بهدف تطوير الصناعة المصرية في شتى المجالات ورسم خريطة التحول الرقمي، وتنمية مهارات الكوادر في سوق العمل المصري في مجالات التحول الرقمي والرقمنة وأسس ومبادئ الثورة الصناعية الرابعة، لتصبح بذلك شركة اتصالات من &e في مصر أولى شركات قطاع الاتصالات التي توفر مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية لهذا القطاع الحيوي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية اتصالات من &e في مصر للتحول لمجموعة تكنولوجية متكاملة، والتزامها بدعم بناء وتطوير المجتمعات التي تعمل بها من خلال عقد شراكات استراتيجية مع الهيئات الحكومية والمؤسسات غير الهادفة للربح، فضلاً عن حرصها على فتح أفاق جديدة؛ وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكبر لعملائها، من خلال توفير أفضل الحلول التكنولوجية التي تلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع توجه الدولة للنهوض بالصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم تحقيق التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقع بروتوكول التعاون شريف الخولى، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال لشركة اتصالات من &e في مصر نيابة عن المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذي للشركة ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة وذلك في مقر شركة اتصالات، و بحضور عدد من قيادات الجانبين.

أعرب شريف الخولى، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات من &e في مصر عن سعادته واعتزازه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مشيداً بجهود المركز لتحسين وتطوير أداء القطاع الصناعي في مصر، وقال: " يُعد هذا التعاون خطوة مهمة ومثمرة نحو تطبيق مفهوم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، والذي من شأنه تحسين أداء المؤسسات الصناعية بمختلف أحجامها ومجالاتها، مما ينعكس على زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في مصر، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة."

وأكد أن اتصالات من &e في مصر تحرص على التعاون مع كافة الأجهزة والجهات الحكومية، وعقد شراكات جديدة في مختلف القطاعات مع كبرى الشركات والهيئات، وذلك تنفيذاً لخطتها التوسعية في مصر التي تستهدف التحول من شركة اتصالات لمجموعة تكنولوجيا متكاملة، معبراً عن فخره كون شركة اتصالات من &e في مصر هي أول شركة في قطاع الاتصالات تقدم هذه الخدمات للقطاع الصناعي، وهو ما يؤكد ريادتها التكنولوجية والتزامها بطرح المزيد من التقنيات والخدمات الذكية لخدمة عملائها ومواكبة جهود الدولة للتحول الرقمي.

وقال الأستاذ/ شريف الخولى، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات من &e في مصر: "نسعى إلى تطوير وتحسين منظومة الخدمات في قطاع الصناعة كتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكتروني، حيث نقدم مجموعة متكاملة من الحلول الإلكترونية، والتي تساعد المؤسسات الصناعية وأصحاب المشروعات الصناعية وذوي الحرف اليدوية ورواد الأعمال في القطاع المسجلين على قاعدة بيانات مركز تحديث الصناعة، على حماية بياناتهم وتسهيل سُبل التواصل فيما بينهم وبين عملائهم، وتمكينهم من مواكبة التغيرات السريعة لزيادة الإنتاج وتقديم منتجاتهم وخدماتهم بشكل أفضل."

وأوضح أن مجالات التعاون بين شركة اتصالات من &e في مصر ومركز تحديث الصناعة (IMC) تتضمن تقديم خدمات اتصال المؤسسات، والامن السيبراني، والحوسبة السحابية، إضافة إلى الرسائل المؤسسية التسويقية، وإنترنت الأشياء، واستضافة مركز البيانات، إلى جانب إعداد وتدريب الكوادر بمركز تحديث الصناعة على مجالات التحول الرقمي والرقمنة، وتقييم ودراسة مدى جاهزية الشركات للتحول الرقمي، ودعم انتشار الحلول الرقمية في مجال السلامة العامة وسلاسل الإمداد والشحن.



تجدر الإشارة إلى أن اتصالات من &e في مصر تعتبر نفسها شريكاً رئيسياً للدولة المصرية في تحقيق التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، وتحرص على يكون لها دور مؤثر في تطوير وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري، ليؤكد ذلك ريادة ونجاح الشركة في مجال الإبداع والابتكار، وقيامها بدور مهم في قيادة المستقبل الرقمي وإيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه مصر، وسبق لها التعاون مع العديد من الوزارات في هذا الشأن مثل وزارات الصحة والعدل والداخلية والعاصمة الإدارية.