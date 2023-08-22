ويزر الداخلية التونسي يبحث مع سفير ألمانيا مكافحة الإرهاب وحماية الحدود

ناقش وزير الدّاخليّة التونسي اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة مع السفير الألماني بتُونس بيتر بروغل مُختلف مشاريع التعاون بين البلدين ذات الصّلة باختصاصات وزارة الدّاخليّة والتي ضمّت مجالات مكافحة الإرهاب وحماية الحدود والشرطة الفنية والعلميّة وكذلك مجال الشؤون المحلية.

عبّر الطرفان وفق بيان عن ارتياحهما للمُستوى المرمُوق الذي بلغهُ التّعاوُن القائم بين الجانبين وأكدا ضرورة دعمه.

وتطرّق اللقاء إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيثُ تمّ استعراض ما تبذلهُ مُختلف هياكل الدّولة التونسيّة والوحدات الأمنيّة من مجهُودات للتصدّي لهذه الظاهرة من جهة، وتوفير الحماية والرّعاية للمُهاجرين غير الشرعيين المُتواجدين بمُختلف جهات البلاد من جهة أخرى، وذلك بالرّغم من المغالطات وحملات الإساءة التي تتعرّضُ لها تونس بدفع من بعض الأطراف المشبُوهة.

وتمّ الاتفاق على مزيد التّعاوُن في هذا الشأن لاسيّما إيجاد حلُول عمليّة لإعادة المُهاجرين غير الشرعيين إلى بُلدانهم الأصليّة بصفة طوعيّة وذلك بالتعاوُن مع المُنظمات الأمميّة ذات الاختصاص ومُساعدتهم على البقاء في بلدانهم من خلال إطلاق مشاريع تنمويّة.