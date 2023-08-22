شراكة بين عقارماب وكولدويل بانكر مصر لدعم التحول الرقمي

أعلنت منصة عقارماب، أكبر محرك بحث عقاري إلكتروني في مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كولدويل بانكر مصر، أكبر شركة استثمار وتسويق عقاري في مصر. ستمتد هذه الشراكة لسنوات ليتم خلالها تبادل الخبرات والمعلومات بين الكيانين لتوسعة حصتهم السوقية، وستمكن كولدويل بانكر من الاستفادة من تجربة عقارماب التقنية حتى تستمر في مسيرة تحولها الرقمي الشامل وبموجب اتفاقية الشراكة، يقوم كل من عقارماب وكولدويل بانكر مصر من الاستفادة من مواردهم وتقنياتهم ومعرفتهم بالسوق لإنشاء حلول مبتكرة تعزز التجربة العقارية للمشترين والبائعين على حدٍ سواء. وسيمكنهم هذا التعاون من تبسيط عملية شراء وبيع وتأجير العقارات.

تم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل كلا من السيد عماد المسعودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عقارماب، والسيد كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز الامتيازات التي تقدمها منصة عقارماب لعملائها لأكثر من ١٣ سنة بالسوق المصري ومساعدتهم في اتخاذ قرارات مستنيرة وتحليل البيانات المقدمة لهم مما يوفر لهم الوقت والجهد في عملية البحث عن العقارات وذلك بالاستعانة بالخبرات العقارية لشركة كولدويل بانكر الممتدة لأكثر من ٢٠ سنة في السوق المصري وفي هذا السياق، أعرب عماد المسعودي، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة ”عقارماب“ ، عن سعادته بالشراكة الجديدة قائلاً، "تمثل هذه الشراكة مع كولدويل بانكر مصر خطوة مهمة في إطار استراتيجيتنا لتوسيع نطاق عملنا مع مجموعة منتقاه من كبرى شركات التسويق والوساطة العقارية في السوق المصري، ويتوافق هذا التعاون تمامًا مع مهمتنا المتمثلة في تزويد جميع المهتمين بالسوق العقاري بمعلومات وبيانات تساعدهم على اتخاذ قرارهم العقاري بثقة أكبر."

قال كريم زين الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر: "تجربتنا مع عقارماب بدأت منذ سنين، لكننا اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية سننتقل من مرحلة الاعتماد على عقارماب كمنصة تسويقية ناجحة وفعالة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق تغيير نوعي في السوق العقاري باستخدام أحدث التقنيات العقارية والاعتماد بشكل رئيسي على البيانات والمعلومات العقارية المتوفرة لدى كولدويل بانكر ولدى عقارماب."

أضاف عماد المسعودي "ندرك منذ بداية عقارماب عام 2010، أن شراء العقار هي الخطوة الاقتصادية الأهم في حياة الإنسان، بجانب أن ثمن أي عقار يعتبر هو المبلغ الأكبر الذي يدفعه الشخص خلال حياته فكذلك مكان ومواصفات المسكن أو المكتب أو المحل ترسم بشكل كبير مستقبله وحياته ونمطها لذلك نحرص دائمًا على الاستعانة بالخبرات وإقامة الشراكات لمساعدتنا في تقديم بيانات ومعلومات صحيحة تساعد المشتري أو المستثمر العقاري وتطور من أداء السوق العقاري وتساهم في نضجه".