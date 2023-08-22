إنجازات "حياة كريمة" في قري ومراكز أسيوط .. صور

كشفت مؤسسة حياة كريمة عن نسبة إنجاز مشروعها القومي بمحافظة أسيوط في مراكز أبنوب وأبو تيج وأسيوط والفتح وديروط وساحل سليم ومنفلوط وصدفا. حيث تهدف مبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إلى تخفيف العبء عن مواطني المجتمعات الريفية والعشوائيات الحضرية الأكثر احتياجًا.

تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، بهدف ضمان حياة كريمة لهذه الفئة من المجتمع، وتحسين ظروفهم المعيشية. وقد تم تحقيق نسب إنجاز مشروع الحياة الكريمة في محافظة أسيوط على النحو التالي :-

وتظهر هذه النسبة انجازات مشروع حياة كريمة في محافظة أسيوط والتزام المؤسسة بتحسين حياة المواطنين في المجتمعات الريفية والعشوائيات الحضرية. ومن المتوقع أن يستفيد هؤلاء المواطنون من الخدمات والمشاريع التنموية التي تُقدم من خلال هذه المبادرة، مما سيسهم في تحسين جودة حياتهم وتوفير فرص عيش كريمة لهم ولعائلاتهم.