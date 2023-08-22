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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انتقال صلاح "الوشيك" لاتحاد جدة.. تفاصيل مثيرة

محمد صلاح
محمد صلاح

 أصبح محمد صلاح قريبًا للغاية من الانتقال لاتحاد جدة، بعد المفاوضات الجادة خلال الفترة الماضية من جانب الفريق السعودي، والذي يتمسك بالحصول على خدمات اللاعب.

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 وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد على انتقال صلاح لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 وتحدث "رمانو"، حيث قال:"تمت الموافقة على العقود الرسمية من جميع الأطراف".

 وتابع: "محمد صلاح سيقوم بالتوقيع على عقد لمدة 3 سنوات، بعدما عرض الفريق السعودي راتب ضخم جديد قُدم قبل أسبوعين".

 وأكمل:"ليفربول سيحصل على 110 ملايين يور، ومن المقرر أن يسافر صلاح للسعودية خلال الأسبوع الجاري".

 وكشفت صحيفة "الكأس" السعودية، عن أن محمد صلاح سيصبح لاعبًا ضمن صفوف اتحاد جدة خلال الساعات المقبلة.

 بينما أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن وفدًا من اتحاد جدة سافر بالأمس الإثنين للمملكة المتحدة، لحسم صفقة محمد صلاح.

 جدير بالذكر أن محمد صلاح جدد تعاقده مع ليفربول حتى 2025، بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله خلال الموسم الماضي.

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