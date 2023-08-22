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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البيت الأبيض: إدارة بايدن واثقة من قدرتها على تأمين تمويل إضافي لأوكرانيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض

 

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس جو بايدن واثقة من أنها ستكون قادرة على تأمين تمويل إضافي لأوكرانيا، على الرغم من معارضة بعض الجمهوريين في مجلس النواب الذين دعموا تعديلاً الشهر الماضي كان من شأنه أن يجرد أوكرانيا من كل التمويل.

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وأضاف سوليفان -في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن "هناك أصواتاً قوية من الجمهوريين، وكذلك الديمقراطيين، في كل من مجلسي النواب والشيوخ في مناصب قيادية رئيسية تدعو إلى استمرار الدعم المالي لأوكرانيا حتى يكون لديهم الأدوات التي يحتاجونها للدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم". 

وتابع المسؤول الأمريكي لذلك نعتقد أن الدعم سيكون موجوداً وسيستمر  حتى لو كانت هناك بعض الأصوات المنشقة على الجانب الآخر من الممر، حيث نعتقد أنه في جوهر الأمر، ما يزال هناك أساس قوي من الحزبين لدعم سياستنا في أوكرانيا".

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