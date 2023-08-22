لاعب ألمانيا السابق عن نيمار : مزيف للغاية شكرًا للسعودية على إراحة أوروبا منه

شن بول برايتنر لاعب منتخب ألمانيا المعتزل والمتوج معهم بلقب كأس العالم 1974 هجومًا ضاريًا على البرازيلي نيمار دا سيلفا الوافد الجديد لصفوف فريق الهلال السعودي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.





وقال أسطورة الكرة الألمانية المعتزل خلال تصريحات نقلتها قناة بايرن ميونيخ : "شكرا أعزائي السعوديين على شراء اللاعب نيمار، أنه أحد أكثر اللاعبين المزيفين تحت أشعة الشمس، وأكبر اللاعبين الذين يؤدون على المسرح".

كما وجه لاعب ألمانيا الشكر للسعودية على إراحة أوروبا منه كونه لم يقدم الجديد طيلة الفترة الماضية من الناحية الفنية على حد وصفه.

جدير بالذكر أن صفقة انتقال نيمار للهلال كبدت خزينة النادي السعودي 290 مليون يورو، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 80 مليون يورو في الموسم الواحد.

تصريحات نيمار ..

كان النجم البرازيلي نيمار ، قد أعرب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي في صفقة تاريخية للنادي الأزرق والكرة السعودية ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال نيمار في تصريحات لصحف بلاده بعد انضمامه إلى الهلال: " لا أعرف الدوري السعودي جيدا، ولكن رأيت الهلال يلعب ضد مدريد في نهائي كأس العالم للأندية، إنه فريق مذهل للغاية ".

وأضاف: " سأسعى لحصد البطولات وتحقيق الإنجازات مع نادي الهلال خلال السنوات القادمة، أعتقد إني سأنجح وسترون ماذا سأفعل معهم ".

ونظم مجلس إدارة نادي الهلال حفل أسطوري لتقديم نيمار دا سيلفا رسميًا أمام الجماهير السعودية، مساء يوم السبت الماضي ، قبل مباراة الفريق أمام الفيحاء، في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وضاهى حفل استقبال نيمار ، حفل تقديم الفرنسي كريم بنزيما من جانب اتحاد جدة، والذي كان في الثامن من يونيو الماضي، حيث حضره 60 ألف مشجع من أنصار النمور.