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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شيرر يختار التشكيل الأفضل للجولة الثانية بـ البريميرليج

اَلان شيرر
اَلان شيرر

اختار اَلان شيرر التشكيل الأفضل للجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام أهلي دبي

ونجح وست هام يونايتد في تحقيق مفاجأة كبيرة بالفوز على تشيلسي بنتيجة 3/1، بينما فاز ليفربول على نظيره بورنموث بنفس النتيجة.

بينما فاز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، بينما حقق اَرسنال الفوز على كريستال بالاس لانتيجة ذاتها، بعدما تعرض الجانرز لطرد أحد لاعبيه خلال المباراة.

بينما خسر مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لاشئ أمام توتنهام.

تشكيل اَلان شيرر للجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا..وست هام.

الدفاع: إستوبينا.. برايتون، مانويل أكانجي.. مانشستر سيتي، أوريير.. نوتينجهام فورست.

الوسط: سار.. توتنهام، وارد براوس.. وست هام، دومينيك سوبوسلاي.. ليفربول.

الهجوم: ميتوما.. برايتون، فيل فودين.. مانشستر سيتي، سولي مارش.. برايتون، إريك بايلي.. أستون فيلا.

بينما عبر آلان شيرر عن تواجد الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي، ضمن تشكيلته، حيث قال: "أول لقاء له على ملعب أنفيلد ووسط الجماهير، لم يخيب الآمال بعدما قدم أداءً رائعًا من جميع النواحي".

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