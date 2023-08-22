قيس سعيد يُنهي تكليف محمد بورقيبة بمهام والي بولاية القيروان

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إنهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام والي القيروان وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، ترأس أمس بقصر قرطاج، جلسة عمل حضرها كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعلي المرابط، وزير الصحة، وسارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، ومحمد بورقيبة، الوالي السابق للقيروان، ورجب عرعود، الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكني.

وتناول الاجتماع الأسباب التي تعيق إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج.