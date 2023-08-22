رئيس الاتحاد الإسباني في ورطة بسبب "قبلة مثيرة"

تعرض لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ، إلى هجوم عنيف داخل بلاده عقب احتفالاته المثيرة للجدل فور تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم للسيدات الأحد الماضي بالتغلب على إنجلترا بهدف من دون رد.





وهاجمت الصحف الإسبانية رئيس الاتحاد ، بعد أن منح اللاعبة جيني هيرموس احتفالاً خاصًا مثيرًا للجدل عن باقي اللاعبات جعله محط أنظار العالم ، متهمة أياه بتعمد الاعتداء الجنسي.

وأشارت التقارير إلى أن رئيس الاتحاد طلب من اللاعبة الظهور أمام الإعلام وتوضيح الأمور ، لكن المفاجأة حسبما أوردت التقارير تمثلت في رفض اللاعبة طلبه لتضعه في مأزق.

كانت منافسات بطولة كأس العالم للسيدات قد انطلقت 20 يوليو الماضي، وضمت منافسات دور المجموعات كل من:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا.

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب أفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.



واستضافت أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023 في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري ، وشهدت منافسات البطولة تواجد 32 منتخبًا بدلاً من 24 منتخبًا خلال النسخة السابقة للبطولة والتي أقيمت عام 2019.