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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو على رأس تشكيل النصر أمام أهلي دبي

النصر السعودي
النصر السعودي

كشف الجهاز الفني للنصر السعودي عن تشكيل الفريق أمام أهلي دبي الإماراتي، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال اَسيا.

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ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر أمام أهلي دبي، والذي يبحث عن تحقيق الانتصار خلال مواجهة اليوم.

تشكيل النصر أمام أهلي دبي

نواف العقيدي.

خط الدفاع: نواف بوشل – عبد الإله العمري – عبدالله مادو – جيسلان كونان.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبد الرحمن غريب - سعد فهد الناصر.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – ساديو ماني - أندرسون تاليسكا.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء:

وليد عبد الله، نواف بوشل، محمد قاسم، سامي النجعي، علي الحسن، مختار علي، خالد الغنام، أيمن يحيي، عبد الفتاح اَدم، مشاري النمر، عبد العزيز العيوة، غريب.