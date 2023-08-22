نجاح عمليتين زراعة قرنية برمد المنيا

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا فى اجراء عمليتين جراحيتين لزراعة قرنية كاملة للمرة 43 ، 44 ، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 22 اغسطس 2023 .

وتم إجراء أول عملية لزراعة القرنية ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيبسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار تحت رعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، واوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا ، أن العملية اجريت لمريضين أحدهم تبلغ من العمر 65 عاما، حيث تم اجراء عملية رباعية للمريضة الأولى، وازالة مياه بيضاء مع زراعة عدسة مع اصلاح قزحية متهتكة ، مع زراعة قرنية بالعين اليسرى

والمريض الثانى كان يبلغ من العمر 27 عاما، و تم اجراء زراعة قرنية بالعين اليمنى ، حيث كان يعانى من قرنية مخروطية وذلك بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من استاذ دكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعي، والدكتورة أسماء عبد الرازق توني استشاري أمراض العيون بمستشفى رمد المنيا ، والدكتورة مهجة محمد مصطفي استشاري التخدير بمستشفى رمد المنيا

وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا ، مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.