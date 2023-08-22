باريس سان جيرمان يُعلن إصابة الوافد الجديد

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء ، غياب لاعبه الكوري االجنوبي لي كانج إن، حتى انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة بعدما تعرص لإصابة عضلية أخيرًا.





ويتطلع باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه لويس إنريكي إلى استعادة توازنه مجددًا حيث لم يحقق مدرب سان جيرمان تحت قيادة إنريكي، أي انتصار، بل سقط في فخ التعال خلال أول مواجهتين بالدوري الفرنسي ضد لوريان وتولوز.

ويستعد باريس سان جيرمان لملاقاة نظيره لانس مساء يوم السبت المقبل.

كان اللاعب الكوري لي كانج قد انضم إلى صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني ، ويتعبر من الركائز الأساسية للمدرب إنريكي.

مستجدات موقف مبابي

على صعيد متصل أكدت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان منفتح على بيع كيليان مبابي خلال الفترة المقبلة، بعد الرغبة المُلحة التي أبداها اللاعب من أجل الرحيل إلى ريال مدريد.

وأوضحت أن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا رسميًا من ريال مدريد قبل غلق باب القيد الصيفي الحالي، حيث استنكر النادي الفرنسي اهتمام الملكي دون التقدم بعرض رسمي للحصول على اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تضع 250 مليون يورو شرطًا أساسيًا من أجل التخلي عن مبابي، وفي حالة لم يصل العرض لهذا الرقم فلن يقوموا بالنظر في العرض وسيقومون برفضه دون الاعتناء.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت انفتاح في تجديد مبابي تعاقده مع باريس سان جيرمان، حيث يرغب إدارة ناصر الخليفي في الحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي أبدى فيه مبابي مرونته لتمديد تعاقده.