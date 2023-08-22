محافظ أسيوط يهنئ للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

زار عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء دار أم المحبة بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط لتقديم التهنئة للانبا دانيا لطفي مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط ولقيادات وشعب الكنيسة الكاثوليكية بمناسبة ختام الاحتفال السنوى بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضى المصرية والتي يحتفل بها أقباط مصر كل عام فى الفترة من 7 أغسطس وحتى 21 اغسطس مشيداً بمدى قوة نسيج الشعب المصرى وتلاحمه خلف قائد مسيرة التنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أعلن دعمه الكامل لاستكمال تطوير مسار محطات رحلة العائلة المقدسة والتي حظيت محافظة أسيوط بمحطتين منها "دير السيدة العذراء بقرية دير درنكة ودير المحرق بالقوصية".

رافقه خلال الزيارة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، والدكتور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ، ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط ، وحسني درويش رئيس مركز أسيوط ، وعيون ابراهيم رئيس حي شرق ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ، وعثمان الحسينى مدير الهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة ، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ، ومجدي ميلاد مدير إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة ، والمهندسة ايمان على محمود مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، والمهندسة رانيا مجدى نائب مدير وحدة شبكة معلومات المرافق بالمحافظة ، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط ، وبعض رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء وبعض الصحفيين والاعلاميين بالمحافظة.

وكان فى استقبال المحافظ الانبا دانيال لطفى مطران ايبارشية اسيوط للاقباط الكاثوليك والأب القمص إيليا فرنسيس وكيل عام المطرانية والأب القمص مرقص يوسف مدير العلاقات العامة ومدير مكتب العدالة والسلام بالايبارشية ،والأب فرنسيس رئيس الدير وعدد من الكهنة والرهبان والراهبات وشعب الكنيسة المبارك.

وقدم محافظ أسيوط التهنئة للأنبا دانيال لطفي مطران الاقباط الكاثوليك بأسيوط وقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة احتفالية ختام صوم العذراء مريم مشيداً بدور نيافة الأنبا دانيال أسقف الأقباط الكاثوليك وقيادات الكنيسة الكاثوليكية ورعاة الدير على حفاوة الاستقبال والاستضافة وحسن تنظيم الاحتفالات وما تخللها من فعاليات دينية وروحانية بالدير الذى يقصده ملايين الزوار من مختلف أنحاء الدول لتخرج بالشكل الرائع الذي يليق بمحافظة أسيوط لافتاً إلى الدور الذي تقوم به الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة الماضية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والامكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة.

كما قدم الانبا دانيال لطفي الشكر والتقدير للمحافظ وجميع القيادات التنفيذية على حضورهم لتقديم التهنئة بهذه المناسبة لافتاً إلى الجهود المبذولة من كافة القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية خلال فترة الصيام والاحتفالات التي امتدت لـ 15يوماً حيث تم خلاله استقبال الالاف من الزوار موضحاً أن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط وانهم بالفعل نسيج وطن واحد وهو ما نشعر به بالفعل على أرض المحافظة.

يذكر أن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يحتفلون بعيد اصعاد جسد السيدة العذراء في 21 من شهر أغسطس كل عام ويسبقه صوم العذراء ١٥ يوماً حيث يشهد دير أم المحبة بقرية دير درنكة التابعة لمركز أسيوط فعاليات الدورة والنذور وصلوات وترانيم وتسابيح وموكب الأيقونة طوال أيام الاحتفال

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للأقباط الكاثوليك بختام الاحتفال السنوى لرحلة العائلة المقدسة