حملة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة وتنظيف شوارع مدينة البداري
بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وتوجيهات محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، تم تنفيذ أعمال النظافة في مدينة البداري بواسطة قسم النظافة بمجلس مدينة البداري. تهدف هذه الأعمال إلى المحافظة على نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض.
تم في هذا الإطار رفع المخلفات الصلبة وتنظيف شوارع المدينة بشكل دقيق ومتأنٍ. حيث قام فريق النظافة بإزالة القمامة والمواد الصلبة الأخرى التي تتراكم في الشوارع والمناطق العامة. بهذا يتم إزالة أي مصدر محتمل للروائح الكريهة والحشرات التي من الممكن أن تؤدي إلى نشر الأمراض.
تأخذ مدينة البداري هذه المبادرة بشكل جدي ومستمر، حيث يتم العمل على الحفاظ على النظافة والصحة العامة في المنطقة. تتضمن هذه الجهود الشاملة أيضًا توعية المواطنين بأهمية المحافظة على نظافة الشوارع والأماكن العامة، ودعم مشاركتهم في هذه العملية من خلال رفع الوعي وتشجيعهم على إلقاء القمامة في أماكنها المخصصة.
بالتالي، يستحث سكان مدينة البداري على تبني هذه الثقافة النظيفة والالتزام بإجراءات النظافة. من خلال جهود قسم النظافة بمجلس مدينة البداري وتعاون المواطنين، ستستمر المدينة في المحافظة على نظافتها وحضارتها، وتكون بيئة صحية ومريحة لجميع سكانها.
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