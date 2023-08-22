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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 11 شخصا في انفجار بمنجم للفحم في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين

انفجار بمنجم للفحم
انفجار بمنجم للفحم في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، مصرع 11 شخصا في انفجار وقع بمنجم للفحم في محافظة يانتشوان بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين.

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 انفجار بمنجم للفحم في الصين 

وذكر مكتب إدارة الطوارئ في مدينة يانان - وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن الانفجار هز منجم شينتاي للفحم في قرية خهجيايا بمحافظة يانتشوان في مدينة يانآن عندما كان 90 شخصا يعملون تحت الأرض، مشيرا إلى أن 81 من عمال المناجم تمكنوا من العودة إلى السطح، لكن توفي اثنان منهم متأثرين بإصابات خطيرة بعد تلقيهما العلاج في حالات الطوارئ.

 

وأضاف المكتب أنه بحلول صباح اليوم تم العثور على جثث العمال التسعة المتبقين دون أي مؤشرات لبقائهم على قيد الحياة، مشيرا إلى إصابة 11 آخرين بجروح طفيفة، وحالتهم مستقرة.

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