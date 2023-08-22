ستانيشيتش يكشف كواليس رحيله عن بايرن ميونخ

كشف جوسيب ستانيشيتش مدافع باير ليفركوزن، المعر من قبل بايرن ميونخ، عن استياؤه الشديد من قرار النادي البفاري برحيله خلال الفترة الماضية.

وأكد ستانيشيتش، أنه تفاجأ من قرار إدارة بايرن ميونخ، بعدما أتمت الإدارة اتفاقها على رحيلي لباير ليفركوزن.

تصريحات ستانيشيتش

تحدث ستانيشيتش في تصريحات أبرزتها شبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "تفاجأت من قرار رحيلي عن بايرن ميونخ، لكن في النهاية الناديان اتفقا، وكان ذلك القرار الأفضل بالنسبة لي".ب

بينما علق على خطوته بالانتقال لباير ليفركوزن، حيث قال: "على الأقل سنلعب من أجل الألقاب".

وأكمل:"صعب للغاية الحفاظ على مستواك طوال الموسم، سيكون تحديًا كبيرًا عندما نلعب مرتين في الأسبوع".

بينما علق على فرض لعبه في باير ليفركوزن، حيث قال: "أنا واثق من أننا سنحظى بفرصة جيدة سواء في الدوري الألماني أو الكأس".

بينما غضب ستانيشيتش من التركزي على مستقبل الفرنسي بينيامين بافارد، بعد الأنباء التي ترددت حول مستقبله خلال الفترة الماضية.

ونجح باير ليفركوزن في تحقيق الفوز على نظيره لايبزيج في الجولة الأولى من الدوري الألماني، ليعلق: "يجب أن تتحلي بالهدوء، الضجيج يأتي بسرعة كبيرة ومعه الضغط".

ومن المقرر أن يلعب باير ليفركوزن بقيادة الإسباني تشابي ألونسو مواجهة قوية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، السبت المقبل.