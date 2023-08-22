أرسنال يغلق الباب أمام اتحاد جدة

رفض نادي أرسنال الإنجليزي، النخلي عن خدمات مدافعه جابرييل ماجالايس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على الرغم من تقدم إدارة اتحاد جدة السعودي بعرض رسمي جاد من أجل الظفر بخدمات اللاعب.





وفي هذا الصدد نقت تقارير بريطانية اليوم الثلاثاء ، تصريحات فابريزيو رومانو لبصحفي المتخصص في انتقالات لاعبي كرة القدم بأوروبا : "آرسنال ليس لديه نية لبيع لاعبه جابرييل ماجالايس رغم الاهتمام الشديد من جانب اتحاد جدة بضمه".

وأضافت التقارير نقلاً عن الصحفي المتخصص “لم يتطرق آرسنال من الأساس لتحديد ثمن قلب الدفاع البرازيلي، ومن المتوقع أن يبقى مع الفريق خلال الموسم المقبل”.

يأتي ذلك في إطار سعي اتحاد جدة السعودي إلى الحصول على خدمات اللاعب من أجل تعويض غياب الدولي المصري أحمد حجازي والذي من المنتظر غيابه عن الملاعب لفترة تقدر بـ 6 أشهر.

رفض انتقال توماس بارتي ..

كان نادي أرسنال الإنجليزي قد رفض عرضًا سعوديًا لضم الغاني تاوماس بارتي لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية منذ ثلاثة أسابيع.

وفي هذا الإطار أوضح فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات ، أن آرسنال الإنجليزي رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي تقدر قيمته من 30 إلى 35 مليون يورو، منذ 3 أسابيع من أجل التعاقد مع الغاني توماس بارتي".



وأضاف خلال تصريحاته ، خلال الوقت الحالي لا يوجد أي عرض جديد من السعودية للتعاقد مع لاعب الوسط الغاني ، توماس باق مع فريقه الإنجليزي.

كان ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز قد أبدى رغبته في عدم التخلي عن لاعب الوسط الغاني ، إلا إذا وصل عرض آخر رسمي بما لا يقل عن 45 مليون يورو".