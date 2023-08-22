تلقي طلبات الترشح وإجراء انتخابات مراكز الشباب بالفيوم

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة، تلقى طلبات الترشح وإجراء انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب بقرى المحافظة.

وخلال ذلك فتحت مراكز الشباب أبوابها لتلقي طلبات الترشيح بمركز شباب الصحة الشعبية بإدارة مركز الفيوم الشبابيه، وشملت كذلك مركز شباب بيهمو، بإدارة سنورس الشبابية.

وأوضح المهندس أسامه الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم لشئون الشباب، أنه تم اكتمال النصاب القانوني بمراكز الشباب التي تشهد أعمال الانتخابات، وذلك تحت إشراف وبحضور اللجنة المشكلة من المديرية والاداره الفرعية لفتح وغلق باب الترشيح في الموعد المحدد من وزارة الشباب والذي يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة السابعة مساء، وذلك تحت إشراف ناريمان مصطفى مدير إدارة الهيئات بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الإدارات الشبابية التابع لها مراكز الشباب والأندية الرياضية التي تجرى بها انتخابات مجالس الإدارة.

وتواصل مراكز الشباب فتح أبوابها لتلقي طلبات الترشيح لإنتخاب مجلس إدارة جديد على أن يستمر الفتح لمدة سبعة أيام على التوالي، وذلك في إطار تطبيق لائحة مراكز الشباب بخصوص الجمعيات العمومية وتطبيقا لنص المادة رقم 15 ، 16 من القرار رقم 36 لعام 2018، وعقب اكتمال النصاب القانوني تبدأ عملية التصويت وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

دعوة الجمعيات العمومية لإجراء الانتخابات بمراكز الشباب بالفيوم

الجدير بالذكر أن قرارات وزارة الشباب والرياضة بشأن انتخابات مجالس إدارات مراكز الشباب والأندية الرياضية تنص على أن يقوم المدير التنفيذي، أو من يقوم بعمله باتخاذ إجراءات توجيه الدعوة لحضور الجمعيات العمومية بكل مركز شباب أو ناد رياضي، حسب المادة رقم (16) والتي مفادها أنه على الجهة الإدارية المختصة تشكيل لجنة بإشراف قانوني وبموافقة اللجنة العليا وذلك للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية بما فيها اجراء الإنتخابات، وفرز الأصوات وإعلان النتيجة في نفس الوقت، وتسيير اعمالها، وكذا حضور الاجتماع لمراقبة انعقادها ولها حق الاعتراض، وإبداء الملاحظات وإثبات ذلك في المحضر، والإعلان عن بداية مدة تسجيل حضور الأعضاء فى الجمعية العمومية من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء، وبداية عملية التصويت مع بداية التسجيل بكشوف الحضور، وصولا إلى إنتهاء مواعيد التسجيل.