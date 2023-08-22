استكمال أعمال تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري

تقوم الوحدة المحلية في مركز ومدينة البداري، من خلال إشراف سامي جابر رئيس قرية النواميس، بالعمل على استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس. يتم تنفيذ هذه الأعمال وفقًا للخطة المعدة سابقًا، وذلك بهدف الحفاظ على نظافة البيئة ومنع انتشار الأمراض.

تشمل هذه الأعمال توسيع الطريق لتسهيل حركة المارة والسيارات. يُولى اهتمام كبير لضمان سلامة المجتمع المحلي وتوفير ظروف صحية آمنة للسكان. تحرص الجهات المعنية على تنظيف الترع والمصارف بشكل منتظم، حيث يتم رفع الناتج الناتج عن عملية التطهير بفاعلية وسرعة.

وتُعد هذه الجهود جزءًا من التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمجتمع. فالعمل على رفع ناتج التطهير يسهم في الحفاظ على جمالية المنطقة، ويعزز جودة الحياة للسكان. كما أن توسيع الطرق يعمل على تسهيل حركة السكان وتنقلهم، مما يسهم في تطور القرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان.

إن هذه الجهود المستمرة والمتواصلة لاستكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف تعكس التفاني والاهتمام بالبيئة وصحة سكان المنطقة. ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستساهم بشكل كبير في الحفاظ على نظافة البيئة وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري

استكمال أعمال رفع ناتج تطهير الترع والمصارف في قرية النواميس بالبداري