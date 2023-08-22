الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العاهل الأردني يبحث التعاون مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

 

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

 

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وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في بيت الأردن بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يدعم مواصلة جهود تقديم الخدمات للاجئين.

 

وتطرق اللقاء إلى أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، لتمكينها من الاستمرار في تقديم الرعاية والخدمات لهم.

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