حملة مكبرة لرفع الإشغالات في شوارع ديروط بأسيوط

شنت حملة إشغالات مكبرة في المدينة هذه الحملة تم تنفيذها بناءً على تعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، وبحضور عدد من الشخصيات المسؤولة.

وشارك فى الحملة الدكتور حسام عبد الناصر يوسف، نائب رئيس المركز، وحسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز، ونصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات، وأحمد محمد بهلول، مدير إدارة رخص المحلات التجارية، ومحمد رضا أنور عباس، مدير المتابعة الميدانية، وأسامه محمد جمعه، مدير شئون البيئة، ومحمد فاروق محمد، رئيس قسم الرصد والمتابعة، ورياض عبدالمهيمن رياض قطاع النظافة، واستعانت الحملة بفريق عمل معاون من أفراد الإشغالات.

وتنفيذ الحملة بزيارة العديد من الشوارع في المدينة، والتي شملت ضبط شارع المعلمين وشارع الملك فيصل والطريق الدائري وشارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع سعد زغلول وميدان المحطة وكوبرى القناطر وشارع بورسعيد، ويستمر العمل حاليًا في المزيد من المناطق في إطار هذه الحملة.

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط

حملة مكبرة لرفع الاشغالات في شوارع مدينة ديروط باسيوط