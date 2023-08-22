الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خالد الجندي ينفعل بسبب ظاهرة خطيرة.. الموضوع مش ناقص فزلكة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد من يعلِّموا العقيدة لا يتجاوزن أصابع اليد، لافتًا إلى أن هناك عددًا قليلًا للغاية من العلماء الموجودين على الساحة هم من يتحدثون في العقيدة، بينما يعزف الكثيرون عن ذلك لسبب وصفه بأنه غير معلوم.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن "ألفاظ العقيدة دائمًا ما تكون صادمة وغير مألوفة، وبالتالي يجب على من يجهلها أن ينتبه جيدًا قبل أن ينتقد، فالموضوع لا يتحمل فزلكة ولا خفة دم".

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واستكمل: “هناك من الناس من يفهم في العقيدة، لكنه الأكثرية يجهلونها، وكثيرين على درجة جاهل للغاية”، مردفًا: "كل أحديثى عن العقيدة دائمًا ما يكون مصحوبة بأدلة من القرآن الكريم".

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