موعد بدء كأس العالم للسلة بمشاركة المنتخب الوطني

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم، التي تأتي في نسختها المقبلة بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري، وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل.





ويتواجد المنتخب الوطني للسلة في منافسات مرحلة المجموعات للمونديال رفقة كل من الجبل الأسود والمكسيك وليتوانيا بالمونديال.

مواجهات الفراعنة الودية ..

وفي أولى مواجهاته المنتخب الوطني الودية خلال المعسكر استعدادًا للمونديال ، تمكن من الفوز على نظيره الإماراتي بنتيجة 102-70.

قبل أن يتعرض للخسارة أمام نظيره المكسيكي بنتيجة 77-71، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الأسبوع الدولي في الإمارات.

أما في الودية الثالثة تمكن منتخب لبنان لكرة السلة من الفوز على المنتخب الوطني بنتيجة 70-64، مساء الخميس الماضي على ملعب صالة الاتحاد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.



كان الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة للرجال، قد أعلن الساعات الماضية قائمة المنتخب النهائية التي تستعد لخوض منافسات كأس العالم .

.وضمت القائمة كل من: آدم موسى وأنس أسامة وإيهاب أمين وباتريك يوسف وخالد عبد الناصر وعاصم مرعي وعمر عرابي وعمر هشام وعمرو الجندي وعمرو زهران وكريم حاتم ويوسف شوشة.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مواجهاته في البطولة يوم 25 أغسطس بملاقاة ليتوانيا، ثم يواجه مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، على أن يُنهي مبارياته في مرحلة المجموعات بملاقاة المكسيك يوم 29 أغسطس.